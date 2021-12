Sampdoria, D’aversa: “Audero-Verre out. Prendiamoci il regalo di Natale a Roma”

D'Aversa alla vigilia di Roma-Sampdoria ha parlato in conferenza stampa degli indisponibili della sua formazione

Brutte notizie in casa Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha parlato, alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Roma, degli indisponibili e non solo. "Audero verrà con noi ma per far numero. Ha chiesto di stare con la squadra ed è un buon segnale. Dispiace per lui. Peccato per la sua assenza ma ci sarà l’occasione per Falcone per dimostrare il suo valore. Verre fa parte dei convocati ma non sarà disponibile. Gabbiadini si è allenato e valuteremo tutto fino a domani. Aspetteremo l’ultimo momento per fare delle scelte. Torregrossa fa parte dei convocati ma come Audero e Verre sarà per fare numero". Queste le parole di Roberto D'Aversa che dunque conferma l'infortunio di Audero, che aveva concluso l'ultima partita contro il Venezia con una vistosa fasciatura al quadricipite, quello di Verre e di Torregrossa. Discorso a parte invece per Gabbiadini che verrà valutato giorno dopo giorno. C'è ancora speranza per vederlo in campo all'Olimpico. Oltre agli infortuni, l'ex allenatore del Parma si è anche lasciato andare a qualche dichiarazione sul suo avversario in panchina Josè Mourinho e sulla partita: "Mourinho è la prima volta che lo incontro. Quando lo si incontra c’è l’orgoglio di cercare di metterlo in difficoltà. Ha vinto dappertutto e da parte mia non vedo l’ora di stringergli la mano. Dobbiamo andarci a prendere il regalo di Natale a Roma. Dobbiamo giocare al 120% per fare bene".