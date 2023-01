Sam Mendes chiama Mourinho: “Sarebbe un grande cattivo per James Bond”

Sam Mendes, regista di due capitoli della saga di James Bond, ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Ha parlato di cinema e di sport. Sam ha anche consigliato Mourinho per il ruolo del cattivo nel prossimo film di 007: "Che dire di un grande cattivo di Bond? José Mourinho. Non puoi andare meglio di così, vero?". José nel settembre del 2022 è protagonista di un cameo nel videoclip della canzone Mel Made Me Do It del rapper inglese Stormzy. Non è da escludere una sua presenza sul grande schermo tra qualche anno...