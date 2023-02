Salisburgo-Roma, Wijnaldum scalpita: “Pronto per una grande partita”

Gini Wijnaldum non vede l'ora di tornare in campo. Contro il Lecce ha trovato i primi minuti dopo il grave infortunio ad agosto, dopo sei mesi di assenza. Come ha confessato Mourinho, non è ancora tempo per inserire l'olandese già nel blocco dei titolari, ma sicuramente potrà continuare a riprendere confidenza con il ritmo partita. Intanto il centrocampista si prepara alla sfida con il Salisburgo: "Pronto per una grande partita stasera. Daje!", ha scritto Wijnaldum su Instagram.