Salisburgo-Roma, Mourinho in conferenza mercoledì alle 19. Rifinitura a Trigoria

La settimana prossima la Roma ritorna a giocare in Europa League per il doppio confronto con il Salisburgo. L'andata c'è giovedì 16 febbraio, ore 18:45, alla Red Bull Arena. Il ritorno, invece, è fissato per giovedì 23 febbraio, ore 21, all'Olimpico. José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea. Ecco il programma completo di mercoledì 15 febbraio: