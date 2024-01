Salernitana-Roma, la moviola: ammonito Pellegrini, Cristante guadagna il rigore

News as roma: tutte le notizie

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Arechi diretta da Di Bello

Posticipo di Serie A che vede la Roma impegnata sul campo della Salernitana per dare seguito alla vittoria ottenuto contro il Verona. Affidato a Daniele De Rossi il compito di risollevare un pessimo score in trasferta. A dirigere il match è Di Bello della sezione di Brindisi. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Dei Giudici e M.Rossi, il IV Uomo Dionisi, il Var Paterna e l'AVar Doveri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Dei Giudici-Rossi. IV uomo: Dionisi. Var: Paterna. AVar: Doveri.

Salernitana-Roma, la moviola: — 49' - Calcio di rigore per la Roma: spezzata di Cristante in area che colpisce il braccio di Maggiore. Non ha dubbi Di Bello nell'indicare il dischetto.

45'+3' - Ammonito Pellegrini: giallo per il capitano della Roma che interviene in ritardo su Sambia, l'intervento è con la gamba di richiamo, dunque corretto non estrarre il rosso

43' - Giallo per Pierozzi: Cristante salta il giocatore granata e per Di Bello vale la sanzione.

