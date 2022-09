Rui Patricio miglior portiere della Conference. Nuno Santos: “Premio meritato”

Nella serata di ieri la Roma ha celebrato davanti al proprio pubblico la vittoria in Conference League dello scorso anno. Tra i vari riconoscimenti recapitati ai calciatori giallorossi, anche quello per Rui Patricio, premiato come miglior portiere della competizione. Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto celebrare il traguardo del connazionale: "Un premio meritato per il miglior portiere della Conference League". Questo il messaggio del collaboratore di José Mourinho, evidentemente soddisfatto del rendimento del numero 1 portoghese nella passata stagione.