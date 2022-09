Rui Patricio convocato dal Portogallo per le sfide contro Repubblica Ceca e Spagna

Il campionato di Serie A è ormai prossimo alla prima pausa stagionale che ci sarà dopo la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta. Il commissario tecnico della nazionale portoghese ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro la Repubblica Ceca, e la Spagna. Nella lista di Fernando Santos, non poteva mancare Rui Patricio nonostante qualche prestazione incerta in campionato con la Roma.