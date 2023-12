Rosella Sensi: “Mourinho un valore aggiunto. Importante che non ci abbandoni”

"Voglio restare alla Roma", le parole di Mourinho hanno colpito il cuore dei tifosi romanisti e anche Rosella Sensi ha voluto rendere omaggio allo Special One tramite un post sui social. Queste le sue parole: "Non è stata una bella domenica. Ma ho ascoltato le parole del mister al termine della partita col Bologna e mi è tornato in parte il sorriso. Mi auguro che quello che ha detto porti a risultati importanti, che possa permettere alla Roma di avere maggiori sicurezze. Vuol dire che crede nel nostro progetto che ama questa piazza e ha capito lo spirito di noi romanisti. Nonostante la sconfitta di oggi, penso che Mourinho sia il vero valore aggiunto di questa squadra. Lo ha dimostrato portandoci a due finali, lo fa valere in ogni difesa pubblica della nostra Roma. E il fatto che non voglia abbandonarci può essere la spinta in più".