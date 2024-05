Rosella Sensi, l’omaggio a Ranieri: “Meriti l’applauso di tutto il calcio mondiale”

L'ex presidente giallorossa celebra il mister: "Non solo per i risultati sportivi incredibili che ha ottenuto anche con la nostra Roma e ora col Cagliari. Ma per la classe, l’umanità e i valori che ha trasmesso". Anche la Roma commenta

La notizia dell'addio al calcio di Claudio Ranieri ha già sconvolto la maggior parte dei tifosi di questo magico sport. Anche l'ex presidente della Roma, Rosella Sensi, sui social ha voluto dedicare un messaggio nei confronti del tecnico di Testaccio: "Ho appena appreso la notizia dell’addio al Cagliari di Claudio Ranieri. E leggo che potrebbe anche lasciare del tutto il calcio. Spero davvero non sia una scelta definitiva. In questi anni il mister ha dato tantissimo a questo sport. E non solo per i risultati sportivi incredibili che ha ottenuto anche con la nostra Roma e ora col Cagliari. Ma per la classe, lo stile, l’umanità e i valori che ha trasmesso a giocatori, tifosi e colleghi. Ovunque lui sia stato. Una persona così serve ancora tanto nel mondo dello sport. Aspetto la sua prossima squadra, mister. Giovedì intanto si prenda l’ovazione che merita perché se davvero dovesse dire basta lei merita l’applauso non solo di Cagliari, ma di tutto il calcio mondiale". Anche la Roma ha voluto ricordare il tecnico con un video emozionale: "Grazie per tutto quello hai dato a noi tifosi romanisti e al calcio".