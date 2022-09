Roma, Zaniolo bomber d’Europa: con 2 gol scavalca Vucinic e raggiunge De Rossi

Dieci gol in 26 partite e la figura di Daniele De Rossi all'orizzonte. La media europea di Nicolò Zaniolo è da bomber e fa un po' da contraltare ai numeri della Serie A. Il ritorno in campo del numero 22 quindi non sarà solo un toccasana per l'assetto tattico ma anche per un attacco che fin qui (Dybala a parte) ha trovato qualche difficoltà. Zaniolo porta gol, soprattutto in quelle notti europee in cui serve fare la differenza. Il classe '99 è il giocatore con più reti nelle competizioni europee. Dieci gol in 26 presenze come dicevamo. Dietro di lui ci sono Abraham, El Shaarawy e capitan Pellegrini. Solo l'ex Chelsea può vantare una media realizzativa migliore rispetto al gioiello romanista con 9 gol in 13 presenze. Il capitano per raggiungere lo stesso numero di gol dell'inglese ha impiegato 44 presenze europee mentre il faraone"solo" 34. Numeri che esaltano ancor di più il rendimento Uefa di Zaniolo.