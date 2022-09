Roma, Volpato stupisce pure in azzurro. Rinnovo vicino per il pupillo di Totti

Un gol, un assist e la Nazionale Under 21 che ora è pronta ad aprirgli le porte. Cresce di giorno in giorno Cristian Volpato, il talento della Roma assistito da Totti e voluto da Mourinho in prima squadra. Nella settimana della sosta il ragazzo italo-australiano è stato il migliore della Nazionale Under 20 negli ultimi due impegni. Venerdì il fantasista della Roma aveva messo la firma, con un colpo di testa, sulla vittoria per 2-1 in Portogallo, secondo impegno degli azzurri nel torneo Elite League, ieri non è finito sui marcatori, ma ha messo lo zampino nel gol del 2-0 di Fabbian, rifinendo una bella azione manovrata (a cui lui stesso aveva partecipato), con l’ultimo tocco d’esterno. Volpato è stato richiesto da alcune squadre di A e B in estate, ma la Roma ha preferito tenerlo a Trigoria. Il 18enne è considerato da Mourinho come uno dei pochi talenti puri usciti fuori dalla Primavera in questo ultimo anno e mezzo. Ha trovato spazio la scorsa stagione risultando determinante nel pareggio per 2-2 contro il Verona (1 rete e l’assist per Bove), e in questa è entrato per provare a cambiare le cose anche contro il Ludogorets. In Primavera ormai ci gioca poco, ma sempre bene come testimonia il gol all’Atalanta nell’unica apparizione di quest’anno.