Roma vola sui social: è nella top 20 dei club più seguiti al mondo

Il lavoro della Roma sui social è ormai sotto gli occhi di tutti. Il club giallorosso negli ultimi anni ha ampliato molto il proprio reparto diventando un vero e proprio modello da seguire per le altre società e i numeri lo confermano. Come riportato dal portale specializzato Football Benchmark, la Roma è il 20esimo club più seguito al mondo sui social con 35,1 milioni di follower su tutte le piattaforme. Il successo dei giallorossi deriva in particolar modo da TikTok dove occupano l'ottavo posto in classifica con 65 milioni di engagement (utenti che hanno interagito con i vari post). Davanti a loro solo Liverpool, PSG, Manchester United, Juventus, Manchester City, Barcellona e Real Madrid. Nell'ultimo anno poi la crescita è stata esponenziale con un incremento di follower del 36%.