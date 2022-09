Roma, visita speciale dopo la vittoria in Europa League: a Trigoria c’è Zago

Antonio Carlos Zago, indimenticato difensore della Roma dello scudetto targato Capello, è tornato quest'oggi a Trigoria dove ha trascorso quattro anni, tra il 1998 e il 2002. Il brasiliano ha voluto ringraziare il club e Mourinho per l'ospitalità ricevuta: "Grazie mille per l'accoglienza mister Mourinho e Nuno Santos. Sempre forza Roma". Questo il messaggio social di Zago che dopo aver smesso con il calcio giocato, ha iniziato la sua avventura in panchina. Oggi allena il Club Bolivar, formazione della massima divisione boliviana.