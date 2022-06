Roma verso il pieno d’azzurro: dai rinnovi di Cristante e Mancini a Frattesi

La ricostruzione di un’Italia fatta a pezzi dalla Germania riparte anche dalla Roma. Il club di Mourinho, infatti, “rischia” di comporre mezzo undici della squadra del Mancio. Oltre agli intoccabili Spinazzola e Pellegrini è in arrivo il rinnovo per Mancini (Gianluca) e Cristante. Entrambi allungheranno il loro rapporto con la Roma fino al 2027 per circa 3 milioni a stagione. Un aumento importante per due uomini cardine dello spogliatoio giallorosso. L’accordo è stato già trovato per Mancini, per l’annuncio si contano solo i giorni. Qualche giorno in più per Cristante. Con il loro agente Riso, infatti, è vicino alla fumata bianca anche l’affare Frattesi. Altro azzurro del futuro. Il Sassuolo deve scegliere tra i giovani proposti come parte della contropartita, e tra loro non c’è Bove. Cinque azzurri per Mou che conta di aggiungere presto alla lista Zaniolo out in Nazionale per l’ennesimo infortunio. Se Nicolò dovesse restare allora 6/11 della formazione azzurra rischierebbero di arrivare da Trigoria. Il ricambio sarebbe Berardi, altro nazionale. Non era mai successo nella storia.