Roma-Verona, oggi alle 16 apre la vendita libera dei biglietti

I giallorossi torneranno allo Stadio Olimpico sabato 19 febbraio per affrontare la squadra di Igor Tudor

La squadra di Josè Mourinho , ora impegnata in due trasferte tra Coppa Italia e Serie A , prima contro l' Inter e poi con il Sassuolo tornerà allo Stadio Olimpico sabato 19 febbraio per affrontare l’ Hellas Verona di Igor Tudor . Oggi alle ore 16 la società, attraverso il proprio sito ufficiale, aprirà la vendita dei singoli biglietti per questa sfida. Ecco il comunicato:

"In relazione a possibili variazioni di capienza massima consentita, AS Roma informa i proprio abbonati che: qualora venisse confermato il 50% di capienza, come già successo nelle precedenti gare contro Juventus e Genoa, verrà attivata la procedura di cambio posto. Seguiranno nei prossimi giorni, ulteriori dettagli circa le modalità. Nel caso in cui la capienza fosse invece pari o superiore al 75%, ogni abbonato potrà accedere regolarmente al suo posto. In questa prima fase, alcuni settori potrebbero non essere disponibili all’acquisto in quanto riservati agli abbonati per l’eventuale cambio posto".