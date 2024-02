Roma, ufficiale la lista Uefa: ci sono Baldanzi e Angeliño. Out Kristensen e Huijsen

Dopo la notizia di ieri, è arrivata anche l'ufficialità da parte della stessa Roma. La società, infatti, ha reso noto la lista Uefa per la seconda fase di Europa League. Non ci sono sorprese nell'elenco dei calciatori che sono stati inseriti. Sono presenti, infatti, i nuovi arrivi come Baldanzi e Angeliño, mentre sono rimasti fuori Kristensen e Huijsen. Aggregato anche Sardar Azmoun al posto di Belotti. Il tutto è stato reso possibile grazie alla mediazione di Dan Friedkin che ha ricevuto dalla Uefa un margine di 12 milioni per inserire nuovi calciatori e liberarsi dai vincoli imposti dal Fair Play finanziario riguardante cartellini e ingaggi. La Roma è attesa dal doppio importante confronto contro il Feyenoord in programma il 15 e 22 febbraio.