Roma, tre settimane al mercato: ecco tutti i nomi sul taccuino di Pinto

Pinto lavora al mercato ormai alle porte per regalare a Mourinho la rosa di cui ha bisogno per competere nelle tre competizioni

Che Mourinho non sia contento della rosa ha disposizione non è una novità. Il portoghese vuole rinforzi per aumentare la profondità dell'organico e giocarsi quindi per tutte e tre le competizioni al meglio. Proprio per questo Tiago Pinto è a lavoro per regalargli gli innesti di cui ha bisogno seppur con un budget limitato che non permetterà stravolgimenti. Come scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it però, è quasi certo che un terzino destro e un centrocampista centrale verranno messi a disposizione di Mourinho .

I nomi dei possibili arrivi in casa giallorossa sono noti da qualche settimana ormai, anche se l'uomo mercato giallorosso starà di certo trattando altri profili sottotraccia. L'ultimo nome sbirciato dall'agenda di Pinto sembra essere Max Aarons, classe 2000, terzino destro del Norwich attualmente ultimo in classifica in Premier League. Il 21enne inglese ha giocato tutte le 15 presenze a disposizione, non lasciando neanche per un minuto il campo e proprio per questo motivo i Canaries, non vorrebbero privarsi di lui, considerandolo una pedina fondamentale per centrare l'obiettivo salvezza. Si vocifera infatti che la proprietà abbia già rispedito al mittente la prima offerta di prestito giallorossa vista anche la tanta concorrenza nei suoi confronti. Sullo sfondo rimane Diogo Dalot, reintegrato in squadra dal nuovo allenatore dello United Ragnick e per questo non più un'obiettivo semplice. Rimangono più staccati Henrichs del Lipsia e Pedersen del Feyenoord. Per il capitolo centrocampista invece, gli occhi sono puntati su Corentin Tolisso del Bayern Monaco e Florian Grillitsch dell'Hoffenheim, entrambi con il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Pinto prima di lavorare per gli acquisti nella zona centrale del campo però dovrà provare a piazzare gli esuberi come Diawara e Villar, sempre più lontani dal progetto Roma, mentre Bove e Darboe vanno verso la conferma nella rosa giallorossa. Per quanto riguarda l'attacco, tutto ruota intorno a Borja Mayoral, destinato ad andare via dalla Capitale ma che grazie all'ottima prestazione in Bulgaria ha guadagnato qualche posizione in più a livello di gradimento.