Roma, Tovalieri applaude Dzeko: “Ha dimostrato di essere un grande uomo”

Dzeko al centro del progetto Roma e in prima linea anche per sostenere il club in questo momento difficile. Sulla figura del bosniaco e sulla sua importanza in merito alla questione del taglio degli stipendi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il grande ex giallorosso Sandro Tovalieri. Queste le sue parole sul capitano romanista: “Quella di Dzeko è stata una bella iniziativa, anche perché è arrivata da un grande uomo e da un grande calciatore che si sta mettendo a disposizione per rinunciare a una parte dell’ingaggio. E’ un gesto di solidarietà per tutta la comunità e le persone che non stanno lavorando“.