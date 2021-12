Roma, Totti: “Mourinho può portare la Roma al vertice”

L'ex capitano giallorosso ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport

Redazione

Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a Sport, rispondendo ad alcune domande sulla sua Roma e sulla situazione attuale del Barcellona. L'ex capitano dei giallorossi ha parlato di Mourinho e delle sue capacità, soffermandosi anche sul nuovo allenatore dei blaugrana Xavi.

Come vedi la Roma di Mourinho? Spero che in questa stagione la Roma sia tra le prime quattro a giocare la Champions League la prossima stagione. Penso che 'Mou' sia un grande allenatore e possa portare la squadra ai vertici d'Italia. I tifosi non hanno molta pazienza perché da tempo non vincevano nulla, ma con l'arrivo di Mourinho c'è molta speranza di riconquistare un titolo. È ciò di cui hanno bisogno i tifosi.

Restando alla Roma non hai mai vinto la Champions. Ci hai mai pensato? Per me restare a Roma è stata la scelta migliore. A un certo punto della mia carriera sono stato molto vicino al Real Madrid, ma la mia è stata una scelta di cuore. Quando giochi in squadre come la Roma, a differenza del Real, hai meno possibilità di vincere una Champions League, ma per me la Roma è stata la mia Champions.

Come si sente nel nuovo ruolo? Molto bene, mi piace e mi diverte. Del resto il calcio è la mia vita .

Hai mai avuto la possibilità di vestire la maglia del Barcellona? No, sinceramente con il Barcellona non ho mai parlato di trasferimento. Il Real Madrid, al contrario, avrebbe fatto di tutto. Il Barcellona è una squadra bella da vedere, sarebbe stato bello giocarci.

Cosa pensi di Xavi . Se allenerà come ha giocato, non credo ci saranno problemi. In questa squadra ci sono giovani molto importanti, che avranno un futuro roseo.