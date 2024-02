Roma-Torino, la moviola: rigore guadagnato da Azmoun

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Sacchi

Redazione 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 20:22)

La Roma torna in campo all'Olimpico dopo il trionfo sul Feyenoord lo scorso giovedì in Europa League. Ragazzi di De Rossi che affronteranno il Torino di Juric, reduce dalla sconfitta in settimana con la Lazio. Il direttore di gara è Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti sono Di Iorio e Cecconi mentre il IV uomo è Ayroldi. A dirigere il Var c'è Paterna, affiancato da Di Bello come Aver.

Roma-Torino, la moviola: — 90' - Caduta di Duvan Zapata in area di rigore: il colombiano entra in area ma è lui a colpire Ndicka e perdere l'equilibrio, per Sacchi non c'è nulla.

45'+1' - Ammonito Ndicka: l'ivoriano duramente Ricci e per l'arbitro vale il cartellino

41' - Calcio di rigore per la Roma: pestone netto in area di rigore commesso da Sazonov ai danni di Azmoun, nessun dubbio per Sacchi che indica il dischetto.

32' - Ammonito Ricci: intervento duro del centrocampista granata che colpisce sul tallone Dybala

25' - Giallo per Lazaro: Mancini era partito bene sulla corsia ma l'esterno granata lo ha trattenuto rimediando il cartellino.

