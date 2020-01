Roma-Torino, dalle 16 di oggi sconto del 30% sui biglietti in Monte Mario

Domenica riprende il campionato e la Roma affronta il Torino allo stadio Olimpico. Per questa gara il club ha pensato a una promozione per chi acquisterà il tagliando. Come scrive la società sul proprio sito, dalle ore 16:00 del 2 gennaio alle 16:00 del 3 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida con uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto intero.

L’acquisto sarà possibile esclusivamente online e sui seguenti settori:

– Tribuna Monte Mario

– Players Zone

– Tribuna Legends

Per sfruttare queste 24 ore di sconti sarà sufficiente selezionare il settore e inserire i nominativi: i prezzi dei biglietti saranno già scontati al momento del pagamento.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto online!