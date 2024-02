Roma subito in campo per preparare il Feyenoord: Smalling ancora in gruppo

Archiviato il ko contro l'Inter, la Roma questa mattina è tornata subito a lavorare a Trigoria per iniziare a preparare la delicata trasferta europea contro il Feyenoord. Come sempre accade durante le sessioni post partita, la squadra è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, normale allenamento per tutti gli altri. Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte Smallingche anche oggi si è regolarmente allenato con il gruppo e sarà di nuovo convocato per la sfida di Rotterdam. Presente anche Renato Sanches che nelle prossime partite potrebbe trovare spazio dopo i 19 minuti giocati a dicembre contro il Bologna in trasferta.