Roma sotto 3-0 con l’Inter al 45′, la curva intona: “Fuori le palle”

I giallorossi annichiliti in campo, Cristante si arrabbia con Calhanoglu per un atteggiamento poco rispettoso

Il ritorno di Totti all'Olimpico non ha portato bene alla Roma, che dopo 45' si ritrova sotto contro l'Inter con un pesante 3-0. I giallorossi, colpiti da Calhanoglu, Dzeko e Dumfries, sembrano già arrendersi. La Curva Sud, che fino al doppio fischio di Di Bello aveva cantato incessantemente, decide che è il momento di dire basta e intona un polemico: "Fuori le palle". Aria di contestazione per la squadra di Mourinho, che al termine di questa giornata rischia di trovarsi all'ottavo posto e a nove punti dalla zona Champions. Nervosismo per Cristante, che a fine tempo è andato a dirne quattro a Calhanoglu, colpevole secondo il romanista di un atteggiamento poco rispettoso.