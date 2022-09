Roma, siccità da cross utili: penultima in serie A. Ora Mourinho cambia

Karsdorp e Spinazzola stanno deludendo il mister. Giovedì si va verso una rivoluzione sulle fasce: scenderanno in campo dal primo minuto Celik e Zalewski

Daniele Aloisi

Il calendario è fitto di impegni e per la Roma è già arrivata l’anti vigilia dell’esordio in Europa League. I giallorossi devono dimenticare al più presto la debacle di Udine e Mourinho vuole ripartire dalla trasferta di Razgrad con nuovi uomini. Karsdorp e Spinazzola stanno deludendo il mister, il pasticcio dell’olandese in occasione del gol di Udogie ha indirizzato la partita. “Abbiamo perso per due errori individuali” queste le parole dello Special One al termine del match della Dacia Arena. Serve una svolta soprattutto sui cross degli esterni, la Roma è penultima in Serie A per passaggi alti utili (13), solo la Lazio ha fatto peggio da inizio stagione.

Su 12 tentati dalla coppia di esterni titolare soltanto due sono andati a buon fine. Giovedì si va verso una rivoluzione sulle fasce: scenderanno in campo dal primo minuto Celik e Zalewski. L’ex Lille dopo le buone prestazioni contro Juventus e Monza ha dimostrato di meritare la fiducia del mister. A Udine il suo ingresso in campo non ha portato punti ma ha dato vivacità in avanti e resta qualche dubbio sul contatto in area di rigore con Becao. L’attacco ha bisogno dell’aiuto delle fasce non è un caso che Abraham stia trovando difficoltà nel segnare e la Roma nonostante la grande qualità del pacchetto offensivo faccia fatica a gonfiare la rete. Alcuni “fedelissimi” dello Special One potrebbero sedere in panchina non solo in Bulgaria ma anche per gran parte della stagione.

Serve un cambio di rotta e il tecnico lo sa. Prima della sosta per la Nazionale i giallorossi affronteranno l’Empoli e l’Atalanta in campionato, Ludogorets e Helsinki in coppa. Aspettando il rientro di Zaniolo Mourinho deve studiare nuovi assetti tattici per evitare brutte figure come quella contro la squadra di Sottil.