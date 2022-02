Roma, si è spento l’ex preparatore atletico Mario Lodi. Oggi alle 11 i funerali

In giallorosso lavorò anche con Fabio Capello per la prima squadra

Ieri si è spento Mario Lodi, l'ex preparatore atletico che ha lavorato per tanti anni nel settore giovanile della Roma e che collezionò anche un un'esperienza con la Prima Squadra con Fabio Capello. Bruno Conti, anche lui ex bandiera giallorossa, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che li ritraggono insieme: "Ciao Mario. Sentite condoglianze alla famiglia. Rip", commenta Conti. Negli ultimi mesi collaborava con la Romulea e con la scuola calcio della Roma. I funerali si terranno questa mattina alle 11 presso la parrocchia Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, in via Amsterdam, quartiere Eur.