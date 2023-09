Roma-Servette, già venduti 51 mila biglietti. Vicini al sold out

Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Roma-Servette il secondo match del girone di Europa League in programma il prossimo 5 ottobre alle 21 allo stadio Olimpico. Già staccati 51 mila tagliandi, messi in vendita dalle 12 da ieri con ogni tifoso che può acquistarne massimo 4 per singola transazione. Il costo è a partire da 18 euro con agevolazioni per disabili e per Under 30. Gli abbonati Plus per questa stagione avranno anche un prezzo dedicato per i biglietti extra anche in altri settori. Il sold out è previsto a 55 mila biglietti venduti: a causa della squalifica imposta dalla Uefa, l'Olimpico avrà una capienza ridotta e che quindi i settori Curva Nord e parte della tribuna Monte Mario lato Nord non saranno disponibili.