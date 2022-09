Roma, senza Dybala è mal di gol: l’attacco è ancora da nono posto

Il mal di gol ora è più di una semplice freddata. Ieri lo hanno dimostrato ancora una volta i numeri: 21 i tiri totali di Abraham e compagni verso la porta, cinque hanno centrato lo specchio ma non hanno trovato la rete. L’attacco giallorosso scivola così al nono posto della serie A, lo stesso occupato alla fine della stagione scorsa: 8 reti in sette partite , solamente due in meno rispetto alla Salernitana. E cinque di questi sono arrivati da Dybala tra reti (3) e assist vincenti (2). Il resto sono un tiro dalla distanza di Cristante con la Salernitana e i due colpi di testa di Smalling e Ibanez dopo azione d'angolo. Troppo poco per un club che punta ad arrivare nei primi quattro posti e che ha un parco offensivo di tutto rispetto.

Il mercato dei Friedkin ha rinforzato soprattutto il reparto offensivo visti anche i numeri della scorsa stagione: la Roma ha segnato meno di Udinese e Verona. La batteria d'attacco a disposizione di Mou fa paura: Dybala , Zaniolo , Abraham , Belotti , Pellegrini e all'occorrenza anche El Shaarawy e Shomurodov . Ma al momento, solo su carta. Qualcosa non funziona nell'ingranaggio, che si è bloccato al nono posto nella classifica gol in serie A dietro addirittura alla squadra di Nicola in settima posizione a dieci reti. Un problema, quasi un'eredità, che la squadra si porta dietro da tempo, e che, lo scorso anno e ad inizio stagione si pensava superata grazie all'arrivo prima di Tammy e poi Dybala .

Nonostante la buona prestazione vista ieri, però il tridente offensivo della Roma ancora non riesce a realizzare sotto rete. Se solo concretizzasse la metà delle occasioni che crea, probabilmente la squadra dello Special One vincerebbe lo scudetto a febbraio. Ma i problemi non mancano a questa squadra, o meglio si rimarcano nel momento in cui viene meno Paulo Dybala. L'anno scorso la rosa giallorossa era dipendente da Abraham, palesemente sottotono contro la squadra di Gasperini, tanto da chiedere scusa sui social ieri sere subito dopo la partita. Quest'anno invece sembra non poter fare a meno de La Joya. L'inglese al momento è fermo a due reti in sette presenze, mentre l'argentino è a quota 3 e 2 assist con una partita in meno. La cura dunque al "mal di gol" che tanto sta penalizzando la squadra di José, sembra essere proprio l'ex Juventus. Si spera quindi che il giocatore, che ha accusato nuovamente un affaticamento al flessore sinistro, possa tornare già a disposizione del mister a San Siro il 1 ottobre contro l'Inter. Il medico prescrive: almeno 70' minuti in tutte le partite, fino a fine stagione.