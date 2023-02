Roma-Salisburgo è sold out. Da inizio stagione oltre un milione di tifosi all’Olimpico

L'unico match senza il tutto esaurito è stato quello di Coppa Italia col Genoa (per qualche decina di biglietti)

"Mai sola mai" è la canzone che suona poco prima dell'inizio di ogni partita allo stadio. La frase rispecchia l'amore dei tifosi giallorossi verso la Roma. Domani contro il Salisburgo ci saranno oltre 62mila spettatori e sarà il 24esimo sold out. La striscia è iniziata la passata stagione e l'unico match senza il tutto esaurito è stato quello di Coppa Italia col Genoa (per qualche decina di biglietti). Da inizio stagione sono oltre 1 milione i tifosi che hanno occupato i seggiolini dell'Olimpico. La Roma domani si affida al supporto della sua gente per rimontare l'1-0 dell'andata e Mourinho ha già suonato la carica con le dichiarazioni dopo la vittoria col Verona.