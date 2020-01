Roma, Riccardi saluta De Rossi: “Non sarai mai come gli altri”. Iturbe: “Un esempio per tutti” – FOTO

L’addio al calcio di Daniele De Rossi ha scosso il mondo del pallone, soprattutto chi ha avuto la fortuna di dividere lo spogliatoio con lui. I suoi compagni alla Roma lo ricordano con grande affetto e soprattutto ammirazione, per il leader prima che per il calciatore a livello tecnico. Una stima universalmente riconosciuta che si riflette anche nei saluti di Alessio Riccardi: “Non sarai mai come gli altri”, il messaggio accompagnato da uno scatto che li ritrae insieme in allenamento. Parole sentite anche quelle di Juan Iturbe, condivise su Instagram: “E’ stato un onore averti come compagno, ho imparato tanto al tuo fianco, sei stato un esempio per tutti noi che ti conosciamo. Ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Sei un Grande”.