Roma, prossima settimana il via alla fase di registrazione al programma Assist Club

La Roma tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che dalla prossima settimana, tutti coloro che hanno aderito all'Opa in questi mesi, potranno accedere a un programma di vantaggi e premi riservati in quanto membri dell’ASSIST Club AS Roma. Tante le iniziative promosse dal club, a partire dalla possibilità di vedere dal vivo gli allenamenti della squadra fino ad un colloquio riservato con José Mourinho. Gli iscritti all'Assist Club Platinum, potranno inoltre godere della possibilità di vivere una cena riservata con il presidente Friedkin e suo figlio in una location esclusiva. Non solo questi vantaggi, l'iniziativa giallorossa per premiare chi ha portato il club ad uscire dalla Borsa, vanta molti altri premi esclusivi.