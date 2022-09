Roma, probabile turno di riposo per Dybala. Mou pensa alla staffetta con Zaniolo

Mourinho potrebbe concedere un turno di stop all'argentino che fin qui non si è mai fermato. In questo caso Pellegrini verrebbe confermato sulla trequarti

Anche i campioni riposano. Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina stasera contro l'Helsinki in Europa League. In vista della sfida all'Atalanta e considerato che fin qui la Joya le ha giocate tutte risultando spesso decisivo. Mourinho potrebbe così lasciargli qualche minuto di sosta in una possibile staffetta con Zaniolo che partirà dall'inizio ma non ha i 90' nelle gambe. In questo caso Pellegrini si ritroverebbe sulla trequarti con due tra Camara, Matic e Cristante a centrocampo.