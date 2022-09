Roma, primo gol per Reynolds con la maglia del Westerlo

L'avventura di Bryan Reynolds con la maglia del Westerlo inizia a prendere forma. Il terzino destro, passato in estate dalla Roma al club belga, ieri nel match contro il Charleroi ha realizzato il suo secondo gol nella massima divisione belga (il primo con la nuova maglia). Al terzo minuto Reynolds ha aperto le marcature del match che ha visto uscire vittorioso il Westerlo per 3-2 conquistando così il decimo posto in classifica con 12 punti conquistati nelle prime nove giornate di campionato. L'americano ha fin qui totalizzato 5 presenze e 264 minuti in campo.