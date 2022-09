Roma, primo allenamento per Ibanez con il Brasile

Roger Ibanez si allena con il Brasile. Il momento positivo del difensore con la Roma non è passato inosservato e, infatti, è arrivata la convocazione del ct Tite per le amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Il giallorosso ha pubblicato la foto della sua prima seduta con la maglia della nazionale brasiliana. Vicino a Ibanez si vedono anche Neymar, stella del Paris Saint-Germain, Lucas Paquetá e lo juventino Danilo.