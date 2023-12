Roma, Pisilli gol e lacrime contro lo Sheriff: chi è il giovane centrocampista

La prima grande emozione con la maglia della Roma in una partita Europea, la serata contro lo Sheriff diventa magica per il classe 2004. Niccolò Pisilli ha firmato il gol del 3-0 nella sfida conclusiva del girone, una vittoria che non ha permesso alla squadra di qualificarsi al primo posto e l’ha costretta al playoff. Per il giovane centrocampista, punto fermo della squadra primavera allenata da Mister Guidi , non sarà una giornata che dimenticherà facilmente. Dopo la sua marcatura tutta la squadra è corsa ad abbracciarlo e lui stesso non è riuscito a trattenere le lacrime. Mourinho lo aveva già fatto esordire nel corso di Roma-Inter nella scorsa stagione ed era entrato nel gruppo dei giovanissimi talenti lanciati dal portoghese. Pisilli è una mezzala il classico numero 8, che infatti ha indossato con la maglia della primavera e con cui ha vinto lo scudetto under 17. La particolare predisposizione agli inserimenti lo ha reso un giocatore imprescindibile nelle categorie giovanili, e adesso anche lo Special One ha iniziato a gioire per il suo gol.