Roma, ottimismo per Dybala e Pellegrini: partono e saranno valutati in Nazionale

Partiranno. Se poi giocheranno o torneranno a casa è ancora tutto da vedere. Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala si aggregheranno in queste ore ai convocati di Italia e Argentina per gli impegni amichevoli durante la sosta. Il capitano verrà valutato in queste ore dallo staff medico della Nazionale. Ieri ha accusato un problema al flessore sinistro ma è voluto restare in campo contro l’Atalanta come ha spiegato Mourinho a fine partita. Dybala, invece, la gara non l’ha nemmeno iniziata sempre per un fastidio al flessore sinistro. La Joya è stato mandato subito a Villa Stuart ma non sembrerebbero esserci lesioni. Per questo partirà per gli Usa dove la sua Nazionale giocherà in amichevole contro Honduras e Jamaica. In caso di forfait è pronto Nico Gonzalez. Altrimenti Dybala sarà dei due match anche se potrebbe restare in panchina. Notizie agro dolci per Mourinho che conta di avere entrambi i giocatori il 1° ottobre contro l’Inter e che ieri aveva assicurato sarebbero rimasti a Trigoria.