Roma, oggi la ripresa degli allenamenti: Dybala punta la Juventus

Dopo la bella vittoria contro il Napoli e i due giorni di riposo concessi da Mourinho nel pomeriggio la Roma tornerà a Trigoria per preparare il match con la Juventus. I giallorossi saranno di scena all'Allianz Stadium il 30 dicembre. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala . Secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino punta ad esserci e corre verso la convocazione, ma difficilmente potrà iniziare dal 1'. In attacco vicino a Lukaku ci sarà uno tra Belotti e Azmoun.

