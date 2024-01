Roma, nuovo infortunio per Renato Sanches: trauma distorsivo alla caviglia sinistra

Un calvario senza fine. Per Renato Sanches è arrivato un nuovo infortunio che lo terrà, ancora una volta, fuori dal campo. Nella seduta d'allenamento di ieri, infatti, il centrocampista portoghese ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. È l'ennesimo ko fisico che colpisce Renato Sanches dopo appena qualche mese dal suo avvio nell'esperienza giallorossa. Un'esperienza che, però, sembra sempre più vicina a concludersi anzitempo. Sia la Roma che il giocatore, infatti, sarebbe pronti a interrompere il loro rapporto con il rientro al Psg. La notizia dell'infortunio arriva proprio all'indomani dell'addio di Tiago Pinto. L'ormai ex gm giallorosso è finito sul banco degli imputati anche per l'acquisto (sbagliato) del centrocampista tanto voluto e tanto difeso.