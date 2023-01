Roma, nasce la Toyota Fan Zone: l’esordio domenica

Novità per i tifosi che andranno allo stadio Olimpico. Nasce la Toyota Fan Zone: un'area di intrattenimento dedicata ai romanisti per vivere il pre gara. L'esordio domenica prima del match con la Fiorentina. Questo il comunicato del club: "Da domenica 15 gennaio ci sarà un motivo in più per recarsi in anticipo allo Stadio Olimpico: nasce infatti la Toyota Fan Zone, la nuova area di intrattenimento dedicata a tutti i tifosi giallorossi. AS Roma e Toyota Motor Italia hanno collaborato per realizzare uno spazio completamente nuovo e rivolto a tutti i sostenitori giallorossi: ad attenderli all’ingresso dello Stadio Olimpico ci sarà un’area rinnovata nel look e nelle esperienze da vivere prima del fischio di inizio. Sul palcoscenico principale andrà in scena un palinsesto totalmente rivisitato, con attività ancor più coinvolgenti per tutti: dai quiz, agli spettacoli di freestyle, ai momenti musicali legati agli storici inni romanisti.