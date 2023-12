Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Mourinho e Mazzarri

Roma e Napoli si sfidano all'Olimpico in un match decisivo per la corsa al quarto posto. Mourinho è costretto a rinunciare a Dybala, Aouar, Smalling, Abraham e Kumbulla. Recupera Mancini che si è allenato poco in settimana, ma stringe i denti e va in campo. Solito pacchetto arretrato composto dal numero 23 e da Llorente e Ndicka. A sinistra torna Zalewski, mentre a destra c'è Kristensen. In mezzo al campo Paredes.