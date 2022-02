Mourinho: “Amo questa gente e per loro combatto”

Lo Special One non risponderà alle domande nel post gara

Mourinho non si è fermato ai microfoni in zona mista: "No no, Mourinho non arriva. Mourinho va a casa". Questa è la frase pronunciata ai giornalisti di DAZN da parte di un membro della società giallorossa. Nervosismo alle stelle per lo Special One che non risponderà alle domande nel post gara. Il tecnico portoghese è stato espulso dopo aver fatto all'arbitro Pairetto il gesto del telefono. A Bologna criticò il direttore di gara per l'utilizzo dei cartellini, soprattutto nei confronti di 22 giallorosso: "Consiglio a Zaniolo di andare a giocare all'estero". Mourinho ha commentato la gara sui social postando tre foto sul suo profilo Instagram "Amo questa gente e per loro combatto. Non parlo è meglio andare a casa e cenare bene. Buona domenica".