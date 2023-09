Roma, Mourinho non chiude al rinnovo: possibile incontro a dicembre

Lo Special One per rimanere nella Capitale ha rifiutato delle ricche offerte arabe e cerca delle garanzie

Mourinho ha ritrovato la serenità dopo il 7-0 con l'Empoli, ma la rincorsa al quarto posto resta in salita. L'obiettivo dettato dalla società è quello di raggiungere la Champions League. Tornare nella principale competizione europea potrebbe agevolare il rinnovo del contratto. Il prolungamento di José è complicato, ma non impossibile scrive Calciomercato.com. Il rapporto con i Friedkin è buono e i primi contatti potrebbero esserci a dicembre. Lo Special One per rimanere nella Capitale ha rifiutato delle ricche offerte arabe e cerca delle garanzie. La prima è la richiesta di un dirigente al suo fianco: sul taccuino ci sono i nomi di Totti e quello di Boniek. Inoltre vorrebbe la permanenza di Dybala e il riscatto di Lukaku.