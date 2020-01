Henrikh Mkhitaryan, arrivato alla Roma in estate dall’Arsenal, oggi compie 31 anni. Nonostante i vari infortuni, l’esterno armeno ha giocato 14 partite in stagione, di cui 9 in campionato dove ha siglato 3 gol con la maglia giallorossa. Tramite un tweet sul proprio profilo Twitter, la società ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo numero 77: “Oggi Henrikh Mkhitaryan compie 31 anni! Tanti auguri!”