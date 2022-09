Roma, minimo sforzo massima resa: Mourinho è primo con possesso palla ridotto

I giallorossi sono al comando del campionato dopo quattro giornate ma non tutti i numeri rispecchiano un andamento da primato

Redazione

La nuova Roma di Josè Mourinho vola. In classifica, in entusiasmo e sul mercato appena concluso. Dopo quattro giornate i giallorossi sono primi con 10 punti anche se alcune statistiche potrebbero far storcere il naso agli amanti del Tiki Taka. I giallorossi si trovano al 14esimo posto nella speciale classifica del possesso palla con 25 minuti di media a partita, dietro formazioni meno blasonate come Monza (quinto), Empoli (nono), Salernitana (decima) e Bologna (dodicesimo). In particolare nella propria metà campo, gestisce palla per 14,12 minuti di media, mentre nella metà campo avversaria, il dato è ancora più basso (10,48'). Mou non ha mai fatto mistero di prediligere la filosofia allegriana del pragmatismo al giochismo di scuola Guardiola, e quest’anno la qualità offensiva che il mercato di Pinto gli ha messo a disposizione, ne permette ancor di più l’esaltazione.

Quella dello Special One è una squadra che vive di transizioni offensive rapide e spesso letali, come accaduto nell’ultimo match contro la squadra di Stroppa. Nel calcio si dice spesso che chi fa girare molto palla corre meno, ma i giallorossi nonostante il poco possesso palla medio, occupano la stessa posizione anche nella classifica dei chilometri percorsi fin qui in campionato, dimostrando di riuscire a gestire e indirizzare la partita anche senza dominarla sul piano del gioco. I giallorossi hanno fatto registrare 105.922 km in campo, meno solo: Napoli, Udinese, Sassuolo, Bologna e Sampdoria. Un altro numero in controtendenza con il grande avvio in campionato riguarda i cross. Pellegrini e compagni hanno cercato un passaggio verso il centro dell'area in 19 occasioni (11 utili e 8 sbagliati): fondamentale che li vede occupare il 16esimo posto in classifica.

I numeri che fanno sorridere Mou

Se la Roma però è al comando in campionato un motivo ci sarà, anche più di uno. Il pacchetto difensivo sta dando garanzie che dalle parti di Trigoria non si avevano da molti anni. Un solo gol subito nelle prime 4 giornate, peraltro su calcio di punizione, e Rui Patricio quasi mai chiamato in causa. Il numero uno portoghese ha fin qui realizzato 8 parate (due a partita) e occupa il 17esimo posto in una classifica che però in questo caso va letto al contrario. Solo Maignan (sette) e Consigli (quattro) hanno effettuato meno parate di Rui ma i rossoneri hanno incassato già tre gol mentre i neroverdi addirittura cinque. Ormai non è una novità ma una costante: i giallorossi sono la squadra più pericolosa da corner. In stagione ne hanno fin qui calciati 17 con 3 gol all'attivo (Smalling contro la Cremonese, Abraham a Torino e Ibanez contro il Monza). In media i giallorossi arrivano alla rete ogni 5,6 calci d'angolo, numeri con pochi rivali in Europa. Analizzando invece il reparto offensivo, quello di maggior qualità, la Roma è terza per tiri effettuati verso la porta avversaria con una media realizzativa che si aggira sui 1,5 gol a partita (quarta in classifica).

Marco Di Cola