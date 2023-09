Roma-Milan, la Procura Federale apre un’indagine per i cori anti-Juve dei rossoneri

La Procura della Federcalcio ha avviato un'indagine sui fatti accaduti nel postpartita di Roma-Milan all'Olimpico dello scorso venerdì sera. Come riporta l'Ansa, infatti, è stato aperto un fascicolo nei confronti dei calciatori rossoneri per dei cori anti-Juve intonati sul pullman durante il trasferimento dallo stadio all'aeroporto e poi postati sui social, in particolare da Rafa Leao. Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè, a quanto trapela, acquisiti i filmati diventati subito virali, ha deciso di fare luce sull’episodio “per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili”.