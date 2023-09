Roma-Milan, il match più visto del weekend: collegati oltre un milione di spettatori

Il match di venerdì sera contro il Milan non ha avuto sicuramente l'esito sperato. La seconda sconfitta della Roma dall'inizio del Campionato è avvenuta proprio all'Olimpico, che ancora una volta era quasi completamente sold-out. È stato il primo big match della stagione e, al di là di un risultato negativo per i giallorossi, è stata una partita da record. Infatti secondo un analisi compiuta da Dazn, l'emittente che ha trasmesso in diretta Roma-Milan, sono stati più di un milione i telespettatori che hanno seguito le squadre di Mourinho e Pioli. Il picco più alto registrato è stato 1.353.979 di persone collegate a seguire il match. Subito sotto abbiamo Napoli-Lazio che ha registrato 890 mila spettatori, quasi 500 mila collegamenti in meno, poi Inter-Fiorentina e Empoli-Juve con poco più di mezzo milione.