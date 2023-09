Roma, Massara presente all’Olimpico domenica: incontro con Tiago Pinto

Difficile ad oggi ipotizzare che possa lavorare ancora per la Roma e non risultano contatti tra le parti

La Roma domenica ha liquidato l'Empoli sotto gli occhi dei 61mila dell'Olimpico e di un ex dirigente giallorosso. Massara era presente allo stadio e ha incontrato Tiago Pinto. In estate dopo il tormentato addio col Milan si era parlato di un possibile ritorno a Trigoria. Frederic aveva sostituito Sabatini nel 2016 ed era poi tornato nella veste di segretario generale nel 2018. Conosce molto bene l'ambiente della Capitale, ma è difficile ad oggi ipotizzare che possa lavorare ancora per la Roma e non risultano contatti tra le parti.