Roma, Lukaku bomber d’Europa: 12esima rete di fila nella competizione

Romelu Lukaku ha già conquistato la Roma. L'ex Inter dopo la rete contro l'Empoli di domenica è stato decisivo in Moldavia siglando il gol del 2-1. Mourinho ringrazia e lui allunga la striscia di reti consecutive. Il belga ha gonfiato la rete in Europa League per 12 match di fila tra Everton, Inter e giallorossi. In totale sono 16 le marcature. Il record era già suo con 11, ma è riuscito a battere sé stesso. Il numero 90 adesso non vuole fermarsi e domenica contro il Torino guiderà di nuovo l'attacco della Roma.