Roma-Leicester, biglietti extra per gli abbonati: più di 30 mila persone in coda

Per il match con gli inglesi la biglietteria di Trigoria potrebbe registrare il secondo sold out totale all'Olimpico dalla fine del lockdown

L'amore dei tifosi per la Roma si è visto anche oggi. Alle 12, infatti, iniziava la priority, riservata agli abbonati e con un prezzo minore, per acquistare dei biglietti extra (e per due amici) per la partita contro il Leicester delle semifinali di Conference League, in programma il 5 maggio all'Olimpico alle ore 21. L'ondata di amore si è vista, appunto, prima con una fila virtuale di 7 mila persone in poco più di qualche minuto, arrivata a 12 mila nel giro di qualche altro, 24 mila in dieci minuti e 30mila in 50 minuti per un totale di un'ora di coda. Sicuramente si arriverà alla vendita libera perché aritmeticamente anche se tutte le persone che hanno acquistato un biglietto di Roma-Leicester (18.900 il 90% degli abbonati) comprassero due biglietti, si arriverebbe a un totale di 37.800 a cui aggiungere i 18.900, per un totale di 56.700. Se tutto questo dovesse accadere, comunque resterebbero circa 4/5 mila biglietti disponibili per la vendita libera che potrebbero finire in una manciata di minuti dopo le 15. C'è voglia di Roma, e parecchia. E si potrebbe arrivare nel primo pomeriggio a un secondo sold out dopo la partita contro il Bodo. E tutti sappiamo com'è andata a finire: spettacolo dentro e fuori dal rettangolo verde.