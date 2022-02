Roma, le quote parlano chiaro: su Mourinho aleggia lo spettro “zeru tituli”

La stagione giallorossa fino a questo momento si sta rivelando un fallimento e le quote sui possibili obiettivi della Roma crescono sempre di più. L'unico trofeo rimasto è la Conference League

Dopo aver fallito il primo vero grande obiettivo della stagione, ovvero la Coppa Italia, la Roma e Josè Mourinho rischiamo sempre di più di chiudere la stagione senza alzare alcun trofeo. Come riportato da Agipronews, i betting analyst di Goldbet, vedono poco probabile che i giallorossi possano vincere la prima edizione della Conference League che infatti ha una quota pari a 6, mentre il mancato successo è quotato a 1,10. Per gli analisti la vittoria dello scudetto a questo punto della stagione rasenterebbe l'impossibile tanto che la quota per lo scudetto giallorosso è di 500 volte oltre la posta, visti i 14 punti da recuperare sui nerazzurri di Inzaghi. Allo Special One non resta che concentrare tutte le forze della squadra nella Conference League nonostante le difficoltà del caso e cercare la rimonta al quarto posto che vorrebbe dire Champions League, anche questa impresa piuttosto impensabile e infatti quotata a 11.