Lazio-Roma: ranking Uefa e quarti. Negli ultimi 20 anni in Europa non c’è storia

Il derby è strano, e parlarne prima porta a scongiuri, silenzi, riti scaramatici. Ma c'è una partita in Europa che la Roma ha già vinto. Negli ultimi 20 anni, infatti, il destino dei due club nelle coppe internazionali è diametralmente opposto. Da comparsa quella dei biancocelesti, da protagonista quella dei giallorossi. Siamo di parte? No, in caso lo sono i numeri. Dal 2003 ad oggi, infatti, la Lazio è approdata tra le prime 8 di una competizione solamente due volte con relative sconfitte: col Fenerbahce nel 2013 e con il Salisburgo nel 2018. Poi tante eliminazioni ai gironi e agli ottavi tra le (poche) partecipazioni in Champions e quelle in Europa League. Ieri il ko con il modesto Az Alkmaar in Conference. Una semifinale manca proprio dal 2003, quella fallita col Porto. Indovinate di chi? Di Mourinho. Spettatori in primavera i laziali soprattutto della Roma. I giallorossi, infatti, dal 2003 hanno centrato i quarti di una competizione ben sei volte: 3 in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference. E per la metà sono arrivate almeno in semifinale: con Liverpool, Manchester United e Leicester. Un trofeo in bacheca contro la calma piatta laziale che ha vinto l'ultima volta nel 1999 in Supercoppa Europea. Molti "cugini" ricorderanno qualche figuraccia vedi il 7-1 di Manchester ma nel ranking Uefa contano i piazzamenti e al momento la Roma è al 13° posto in Europa. La Lazio al 40°. Quasi da retrocessione. E in ottica revisione Mondiale per Club stare nei primi posti conterà moltissimo.